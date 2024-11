L1 ‍: Lens s'amuse en Champagne

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 13e journée

Stade Auguste-Delaune

Reims-Lens 0-2

Buts : Thomasson (23e), Nzola (61e)

En difficulté depuis plusieurs semaines, Lens s'est rassuré à Reims avec un succès probant 2-0. Les Sang et Or remontent provisoirement à la 6e place de Ligue 1.

Battu trois fois lors des 4 derniers matchs, Lens inquiétait les observateurs avant de retrouver Reims. L'inefficacité offensive lensoise était notamment soulignée. Ces doutes étaient balayés en 90 minutes par les hommes de Will Still. Lens prenait rapidement le dessus, se créant les meilleures situations en début de match. Adrien Thomasson concrétisait cette entame séduisante avec une reprise de volée chirurgicale. Lens profitait ensuite des espaces dans la défense rémoise pour enfoncer le clou. Nzola ratait d'abord le break sur un piqué mal maîtrisé avant de doubler la mise. Il se jouait de deux défenseurs adverses avant de tromper Diouf. Assez stérile, Reims aurait pu réduire le score mais Ito butait sur le solide Brice Samba. Lens l'emportait 2-0 pour doubler son adversaire du soir et prendre la 6e place avant OL-Nice dimanche. Avec 20 points, les Lensois devancent Reims 9e de 2 petits points.