L1 ‍: Lens fait son entrée dans le top 5

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 20e journée

Stade de la Mosson

Montpellier-Lens 0-2

Buts : Nzola (1ère), Agbonifo (61e) pour Lens

Relancé par deux succès consécutifs, Montpellier est retombé dans ses travers contre Lens. A l'image de leur ouverture du score signée Nzola après 34 secondes, les Lensois laissaient peu de place au suspense ce soir. Ils dominaient nettement le 17e du championnat, multipliant les occasions franches. En seconde période, la recrue Jeremy Agbonifo marquait le deuxième but lensois dans une défense horriblement passive. Les seuls moments de révolte du MHSC survenaient lors d'échauffourées avec leurs adversaires en fin de première période et, au niveau du jeu, dans le dernier quart d'heure. Grâce à ce succès, Lens prend la 5e place devant Lille et Lyon. Montpellier reste scotché à l'avant-dernière place du championnat.