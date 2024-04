L1 ‍: Lens continue son naufrage à Metz ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée

Stade Saint-Symphorien

Metz-Lens 2-1

Buts : Mikautadze (34e, 45e+3) pour Metz ; Sotoca (13e sur pen.) pour Lens

Lens n'y arrive plus. Les Lensois ont subi leur troisième défaite en quatre matchs sur la pelouse de Metz 2-1. Le Racing voit sa 6e place menacée tandis que Metz est relancé pour le maintien.

Irrésistible pendant plusieurs mois, Lens craque au pire moment dans la course à l'Europe. En venant à Metz (deux succès seulement à domicile), les Sang et Or devaient gagner. Cela partait de la meilleure façon quand Oukidja fauchait Said en pleine surface. Sotoca prenait à contre-pied le gardien messin sur penalty pour mettre devant des Lensois dominateurs. Néanmoins, Georges Mikautadze allait faire écrouler le bel édifice lensois. Le Géorgien s'offrait un doublé en un peu plus de 10 minutes. Il envoyait d'abord une mine dans la lucarne après un râteau. Puis, profitant d'un pressing gagnant de Metz sur Pereira da Costa, il trompait Samba d'un subtil piqué. Malgré une frayeur avec une sortie ratée d'Oukidja et un lob de Thomasson au ras du poteau, Metz tenait bon et s'imposait 2-1.

#FCMRCL [ ℙ𝕣𝕠 ]



⏱️ C'est terminé !!!!



Devants à la pause, les Grenats ont su faire le dos rond en seconde période. VICTOIRE !!



2️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/r7BN8Gqv9u — FC Metz ☨ (@FCMetz) April 12, 2024

Les Messins restent 17es mais ils sont totalement relancés dans la course pour le maintien. Ils reviennent à hauteur de Lorient (16e) et à 2 points seulement du Havre et de Nantes. Lens a beaucoup moins le sourire. Avec un quatrième match sans victoire de rang dont 3 défaites, le club artésien doit regarder derrière lui avec Reims, Rennes, l'OM et l'OL proches de lui. Les Rémois ne sont qu'à 3 points d'eux avant leur match de samedi.