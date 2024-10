L1 ‍: Lens climatise l'ASSE dans son chaudron

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 8e journée

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE-Lens 0-2

Buts : Frankowski (20e), Labeau-Lascary (79e)

Après 5 matchs nuls de rang en Ligue 1, Lens a renoué avec le succès à Saint-Etienne 2-0. La qualité technique lensoise a fait la différence à Geoffroy-Guichard.

Toujours invaincu en Ligue 1, Lens n'avait gagné que deux fois avant de venir à Saint-Etienne. Dans ce contexte, il était logique de voir les Sang et Or pousser d'entrée. Le gardien stéphanois Larsonneur devait s'employer, réalisant de beaux arrêts devant Khusanov (4e) et surtout Diouf (8e). Néanmoins, il ne pouvait rien sur la magnifique frappe lointaine et flottante de Frankowski (20e) pour l'ouverture du score lensoise. Puis, peu à peu, l'ASSE changeait enfin le rapport de force dans ce match. Amougou était même proche d'égaliser d'une volée légèrement trop dévissée (45e).

Après la pause, Lens n'était plus dangereux, ne frappant plus au but pendant 35 minutes. Les Verts poussaient mais la précision n'était pas à l'ordre du jour. La meilleure situation intervenait à la 78e minute. Samba n'arrivait pas à capter la lourde frappe de Boakye mais heureusement Medina détournait le ballon devant Stassin. Quelques secondes plus tard, Lens tuait le suspense. Nadé réalisait une passe en retrait catastrophique. Labeau-Lascary récupérait le cuir pour aller effacer Larsonneur et planter le 2-0. Lens tenait son premier succès depuis août pour rejoindre l'OM, Lille et Reims au classement. 5e défaite pour l'ASSE qui reste 13e.