L1 : Le PSG perd ses premiers points à Bordeaux

Matmut Atlantique.

FCGB - PSG : 2-2.

Buts : Briand (53e), Cornelius (84e) pour le FCGB ; Neymar (34e), Mbappé (66e) pour le PSG.

Pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain a été mis en échec en Ligue 1 par les Girondins de Bordeaux (2-2), malgré des buts de Neymar et Mbappé.

Précocement champion d'automne depuis samedi et le nul entre l'OL et Lille, le club de la capitale voulait poursuivre sa dynamique positive suite à son succès contre Liverpool en Ligue des Champions. Et malgré un début de match compliqué, et des opportunités de Briand (9e), Kamano (22e) et Karamoh (27e), c'est bien Paris qui ouvrait la marque ! Puisque Neymar trouvait le chemin des filets d'une reprise sur un centre en retrait de Dani Alves (0-1 à la 34e).

Sauf qu'en loupant plusieurs occasions de break, le PSG se mettait en danger. Une aubaine sur laquelle Briand sautait en égalisant d'un tir croisé après un bon travail de Karamoh (1-1 à la 53e). Suite à la sortie sur blessure de Neymar (58e), Mbappé redonnait ensuite l'avantage à son équipe en fusillant Costil sur une ouverture en profondeur de Draxler (1-2 à la 66e)... Avant que Cornelius n'égalise finalement de la tête après un caviar de centre de Poundjé (2-2 à la 84e). Ce qui signifie donc que le PSG stoppe son départ historique en ne remportant pas une quinzième victoire de suite en L1.

Avec ce nul (2-2), le PSG reste bien entendu solide leader du championnat avec 43 points, soit 14 unités d'avance sur le MHSC, alors que le FCGB se classe onzième, à huit longueurs du Top 5 et de l'OM.