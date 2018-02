L1 : Le PSG est sans pitié avec l'OM, Neymar blessé !

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Lors du fameux Classique de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est tranquillement sorti vainqueur contre l'Olympique de Marseille (3-0), grâce notamment à des buts de Mbappé et de Cavani. Gros point noir, Neymar s'est probablement sérieusement blessé en fin de match.

Ce choc au sommet entre le PSG et l'OM était attendu par tout le football français, qui vivait un dimanche exceptionnel après le derby OL-ASSE. Et dans un match fermé, c'est Paris qui prenait rapidement les devants avec une efficacité chirurgicale. Suite à un tacle loupé d'Amavi dans la surface phocéenne, Mbappé en profitait effectivement pour ouvrir la marque au premier poteau du gauche (1-0 à la 11e). Le club de la capitale doublait ensuite la mise avec... Rolando, qui trompait son propre gardien après une reprise de Neymar (2-0 à la 27e).

Au retour des vestiaires, Paris enfonçait le clou par l'intermédiaire de Cavani, qui concluait un bel enchaînement technique sur un centre de Neymar (3-0 à la 55e). Et tout le monde en restait finalement là après la sortie de Neymar sur blessure (81e), puisque Paris fait tomber l'OM à 10 contre 11 pour la première fois en Ligue 1 en 2018, tout en enchaînant une cinquième victoire de suite. Grâce à cette très bonne série, le PSG prend 14 points d'avance sur Monaco et 16 sur l'OM, qui perd donc une longueur sur l'ASM et l'OL dans la course au podium. Si le titre est plié en championnat, Marseille voudra désormais se relever après deux défaites de suite en prenant sa revanche contre son ennemi parisien, dès mercredi prochain en quart de finale de la Coupe de France au Parc.