L1 ‍: Le PSG de Mbappé régale, Lens tombe, l'OL n'est plus relégable

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 17e journée

Le PSG et Kylian Mbappé ont vécu une belle soirée contre Metz. Les Parisiens ont battu les Messins 3-1 grâce à un but de Vitinha et un doublé de Mbappé. Pour son 25e anniversaire, le gamin de Bondy atteint les 18 buts déjà à l'issue de cette phase aller de Ligue 1. Le PSG conserve son avance de 5 points sur Nice, vainqueur 2-0 de Lens. Un doublé tardif de Moffi a fait la différence, face à des Lensois tombés pour la première fois après 11 matchs sans défaite en L1. Monaco est troisième, à 7 points du PSG, après son succès à Toulouse 2-1. Ben Yedder, titularisé ce soir, a planté un doublé au Stadium.

4 - Kamory Doumbia est le 2e joueur à inscrire un quadruplé en 1re période d'un match de Ligue 1 sur les 60 dernières années, après Edinson Cavani en septembre 2016 avec Paris contre Caen. Historique. https://t.co/t2n4YHHFXp — OptaJean (@OptaJean) December 20, 2023

En bas de tableau, l'OL passera la trêve hors de la zone rouge. Les Gones ont battu Nantes 1-0 sur un but de Lacazette. Avec ce troisième succès de rang et le revers toulousain, ils se replacent au 15e rang. Ils peuvent aussi se réjouir des défaites de Clermont contre Rennes 1-3 et de Lorient à Brest 4-0. Les Merlus ont subi la foudre de Kamory Doumbia, auteur d'un quadruplé dès la première période. Brest intègre le top 4 de L1. En effet, Lille a été battu 2-1 à Strasbourg tandis que l'OM a concédé le nul à Montpellier 1-1. Enfin, Reims a battu Le Havre 1-0.