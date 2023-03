L1 : Le PSG champion, Lens en C1, les statistiques ont parlé !

Dans : Ligue 1.

Après 27 journées disputées en Ligue 1, du suspense règne encore à tous les étages. Opta, site de statistiques sur le football, a en tout cas calculé les prédictions du classement final du championnat.

La Ligue 1 est encore loin d'avoir rendu son verdict à tous les étages. Mais déjà, des tendances se dégagent. Dans le bas du tableau, Angers semble d'ores et déjà condamné à la Ligue 2, avec seulement 10 points au compteur après 27 journées. Troyes, Ajaccio et Auxerre sont pour le moment les autres équipes dans la zone rouge. Concernant les places européennes, la bataille pour la Ligue Europa sera acharnée entre Lille, Nice, Reims, Rennes ou encore l'OL. Pour la Ligue des champions, Monaco, Lens et l'OM semblent bien partis pour lutter jusqu'au bout. Enfin, pour le titre, il ne fait désormais plus trop de doutes que le PSG décrochera à l'issue de la saison son onzième succès dans la compétition.

Le PSG champion, l'OM sauve les meubles

Avant le sprint final, Opta, site de statistiques sur le football, a en tout cas calculé les prédictions du classement final de la Ligue 1. Et pour le site, le PSG sera bien champion. Suivront sur le podium l'OM et le RC Lens. Concernant la quatrième place, elle serait pour l'AS Monaco et Lille serait cinquième. A noter que l'OL, neuvième, ne parviendrait encore une fois pas à accrocher une place européenne via la Ligue 1, alors qu'il reste encore un espoir de terminer en Europa League en cas de succès final en Coupe de France. Voici le classement final de la Ligue 1 selon Opta :

1 - PSG : 99,6%

2 - OM : 75,2%

3 - Lens : 39,7%

4 - Monaco : 33,7%

5 - Lille : 30,6%

6 - Rennes : 28,2%

7- Nice : 29,9%

8 - Reims : 32,3%

9 - Lyon : 30,1%

10 - Lorient : 35,1%

11 - Toulouse : 31,4%

12 - Clermont : 27,1%

13 - Nantes : 27%

14 - Montpellier : 34,5%

15 - Brest : 29,8%

16 - Strasbourg : 28,3%

17 - Auxerre : 26,4%

18 - Troyes : 33,1%

19 - Ajaccio : 46,1%

20 - Angers : 99,2%