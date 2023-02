L1 : Le LOSC domine Strasbourg et prend la 5e place

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

23e journée de Ligue 1

Lille - Strasbourg : 2-0

Montpellier - Brest : 3-0

Angers - Auxerre : 1-1

Reims - Troyes : 4-0

Le LOSC a confirmé son statut de candidat à l'Europe ce dimanche en battant le RC Strasbourg à domicile. Un doublé de Jonathan David, auteur de son 14ème et 15ème but de la saison, a fait le bonheur des Dogues.

Quelques jours seulement après son élimination face à l'OL en Coupe de France, le LOSC a parfaitement réagi en Ligue 1 ce dimanche. Une victoire maitrisée et logique face au RC Strasbourg qui s'est dessinée dès la première période suite à un doublé de Jonathan David, qui en est désormais à 15 buts inscrits cette saison en championnat. Grâce à ce succès, les Dogues prennent seuls la cinquième place de Ligue 1 et reviennent provisoirement à 5 points de Lens, quatrième. Strasbourg est 17ème et premier relégable...

C'est la mi-temps à Pierre-Mauroy ! Le LOSC mène 2 à 0 grâce à un doublé de Jonathan David ! 🔥#LOSCRCSA 2-0 | 45’ pic.twitter.com/coZ4ABT7Jh — LOSC (@losclive) February 12, 2023

Dans les autres rencontres, Montpellier s'est rassuré en balayant le Stade Brestois à domicile (3-0) pour le retour de Michel Der Zakarian. Les Héraultais sont 14èmes, avec 3 points d'avance sur les Bretons, 15èmes. Enfin, Reims a aussi facilement disposé de Troyes (4-0) et Angers et Auxerre, respectivement 19ème et 20ème, se sont neutralisés (1-1). A noter un penalty raté par les Bourguignons au bout du temps additionnel...