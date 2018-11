L1 : Le derby et le podium pour l'OL contre l'ASSE !

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

Groupama Stadium.

OL - ASSE : 1-0.

But : Denayer (62e) pour l'OL.

Expulsion : Rafael (70e) pour l'OL.

Dans un derby pour le podium, le 117e de l'histoire, l'Olympique Lyonnais a arraché la victoire contre une valeureuse équipe de Saint-Etienne (1-0). Lyon est le nouveau dauphin du PSG.

Quatre jours avant la réception de Man City en Ligue des Champions, le club rhodanien avait une occasion en or pour distancer son ennemi et s'installer sur le podium de la Ligue 1. Mais l'OL était clairement décevant en première période, vu que le seul Lopes se montrait à son avantage face à Diony (22e) et Debuchy (30e).

Mais au retour des vestiaires, et suite à la sortie sur blessure de Fekir (45e), Lyon revenait avec un bien meilleur visage. Et Denayer en profitait donc pour ouvrir la marque de la tête sur un corner de Memphis Depay (62e). Proche du break avec Aouar (68e), l'OL se compliquait ensuite la tâche à cause de Rafael, qui écopait d'un carton rouge direct pour un tacle dangereux sur M'Vila (70e). La fin du match était tendue, avec des opportunités de Cornet (82e), de Salibur (84e) et de Cabella (88e), mais tout le monde en restait là.

Grâce à cette victoire (1-0), les hommes de Genesio remontent provisoirement à la deuxième place de la Ligue 1 avec 27 points, alors que son rival stéphanois est distancé à quatre unités. Avec ce nouvel échec à Lyon, les Verts risquent donc de perdre leur place dans le Top 5, si l'OM venait à gagner Amiens dimanche.