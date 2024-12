L1 ‍: La neige menace ASSE-OM

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Sur une très belle lancée après les victoires contre Lens et Monaco, l’OM espère enchainer à Saint-Etienne dimanche soir. Mais le match pourrait se jouer dans des conditions particulières à Geoffroy-Guichard.

Ce n’est pas la première fois de l’histoire qu’un match entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille se jouerait sous la neige. Ce dimanche, ce pourrait une fois de plus être le cas. En effet, le site En Vert et contre Tous révèle que le club stéphanois suit la météo avec attention car les prévisions annoncent de la neige pour le match de la 14e journée de Ligue 1 dimanche à 20h45 entre les Verts et les hommes de Roberto De Zerbi. En début de semaine, 10 à 20 centimètres de neige étaient annoncés, une météo qui aurait fortement compromis la tenue du match.

ASSE-OM menacé... comme il y a deux ans

⚠️ Compte tenu des difficultés d'accès au stade Geoffroy-Guichard, la LFP a décidé en accord avec toutes les parties prenantes à l’organisation de la rencontre, de reporter #ASSEOM, prévue ce samedi, à demain dimanche 3 avril.



L’horaire définitif sera communiqué rapidement. pic.twitter.com/ydJEkcmZts — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 2, 2022

Mais les dernières prévisions sont un peu moins alarmistes puisque désormais, seulement 5 centimètres de neige sont annoncés sur la région stéphanoise dimanche. Une situation qui reste suivie avec attention par les dirigeants de l’ASSE même si à ce jour, le match n’est pas encore considéré comme menacé. Il y a deux ans, un match entre l’OM et Saint-Etienne avait été reporté au lendemain en raison des fortes chutes de neige. On était alors début avril. Cette fois, le phénomène pourrait bien se produire en décembre, rien d’illogique à cette période de l’année dans le Forez.