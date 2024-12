L1 ‍: La neige laisse ASSE-OM tranquille

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’inquiétude était de mise sur la tenue du match ASSE-OM en raison de la météo annoncée à Saint-Etienne, avec une possibilité de neige.

Une menace qui ne semble plus vraiment d’actualité puisque les dernières prévisions de Météo France indiquent qu’il va pleuvoir à Saint-Etienne ce dimanche, mais la neige n’est plus au programme. Une excellente nouvelle pour l’ASSE, l’OM ainsi que la LFP. La ligue aurait pu décaler ce match en milieu de semaine prochaine si besoin puisque les deux clubs ne sont pas qualifiés en coupe d’Europe, mais cela ne sera donc pas nécessaire. La neige va donc laisser tranquille les Marseillais et les Stéphanois, ce qui n’était pas le cas il y a deux ans puisque le match avait été reporté au lendemain. Olivier Dall’Oglio et Roberto De Zerbi peuvent en revanche prévoir le k-way et le parapluie car le temps risque d’être humide ce dimanche à Geoffroy-Guichard.