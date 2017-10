L1 : La LFP travaille à la possible venue du FC Barcelone en L1 !

Dans : Ligue 1, Liga, OM, OL, PSG.

Vendredi, la région de Catalogne a prononcé son indépendance, provoquant une réaction rapide et directe du gouvernement espagnol, lequel a évidemment décidé de destituer Carles Puigdemont et de dissoudre le parlement. Mais, pour en revenir au football, la situation du FC Barcelone est de nouveau au coeur des préoccupations, la Liga ayant déjà indiqué que le championnat d'Espagnol ne transigera pas avec le Barça en cas d'indépendance, et que Lionel Messi et ses coéquipiers devront aller voir ailleurs.

Et cet ailleurs pourrait être...la Ligue 1. Selon Philippe Doucet, le célèbre homme à la palette de Canal+ et de CNews, la Ligue de Football Professionnel prend ce dossier très au sérieux. « Le service juridique de la LFP étudie déjà à la possibilité d’accueillir le FC Barcelone, je dis bien qu’elle travaille sur cette possibilité au regard de l'aspect juridique de la question. Mais ils ne sont pas plus avancés que nous et ils respecteront la loi bien évidemment », a expliqué Philippe Doucet, histoire de bien mettre les choses au point dans un dossier qui forcément n'est pas simple.