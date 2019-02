L1 : La belle série de l'OM prend fin à Rennes

Dans : Ligue 1, Rennes, OM.

Roazhon Park

Rennes - OM : 1-1

Buts : André (7e) pour Rennes ; Germain (56e) pour l'OM

Expulsion : Amavi (93e) pour l'OM

Trois jours après son exploit face au Betis Séville en Ligue Europa, Rennes a accroché l'OM au terme d'un match engagé et longtemps indécis (1-1).

Après sa performance XXL de jeudi soir, Rennes décidait logiquement d'entamer la rencontre pied au plancher. Une belle entame qui permettait aux hommes de Julien Stéphan d'ouvrir la marque par André, lequel voyait sa tête légèrement détournée par Balotelli, avant de tromper Mandanda (7e, 1-0). Balotelli était introuvable, Thauvin aussi, et l'OM déjouait complètement en cette première mi-temps largement dominée par Rennes.

Une domination qui allait s'inverser en début de seconde période. Et comme Rennes en première mi-temps, l'OM profitait de son premier corner du match pour égaliser, par l'intermédiaire de Germain (56e, 1-1). La seconde période était animée, accrochée, et Hunou avait l'occasion de donner la victoire aux siens dans le temps additionnel. Mais Amavi se sacrifiait et accrochait l'attaquant rennais en position de dernier défenseur pour empêcher irrégulièrement cette dernière occasion. Le match nul était finalement logique, et ce point pourrait être bénéfique à l'OM, qui revient à deux points de l'ASSE et qui recevra les Verts la semaine prochaine.