Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A moins d'une semaine de son lancement, DAZN dévoile ses équipes. Et la présence de Walid Acherchour à l'antenne du diffuseur provoque bien des remous car il n'avait pas été tendre avec le diffuseur choisi par la LFP.

Après avoir recruté Julien Brun et Smail Bouabdellah, DAZN continue ses emplettes et ce samedi, L'Equipe revèle que Walid Acherchour sera de la fête et interviendra notamment lors du match inaugural entre Le Havre et le PSG, vendredi prochain et il sera présent lors des grosses affiches diffusées par la chaîne qui a offert 400 millions d'euros par an pour s'offrir une partie des droits TV de la Ligue 1.

S'il conservera son poste sur RMC et sur Winamax TV, Walid Acherchour va donc rejoindre DAZN, dont il avait pourtant vivement critiqué la politique tarifaire et remis en cause l'existence sur le long terme. Et forcément, les réseaux sociaux n'ont pas la mémoire courte et cela lui revient comme un boomerang après l'annonce du quotidien sportif.

Il était contre le prix de DAZN, mais va signer quand même

Sur X (anciennement Twitter), la venue de Walid Acherchour sur DAZN provoque un vrai bad buzz, nombreux étant ceux qui s'étonnent de voir ce dernier céder aux sirènes de la chaîne qui facture jusqu'à 40 euros par mois pour suivre la Ligue 1. « Ben Walid Acherchour ?! Pourquoi ? J'ai cru comprendre dans l'After que vous étiez tous contre la politique de DAZN et que ça ne fonctionnerait jamais », « Business is business hein Walid ? On critique les tarifs mais au final quand ça t'arrange, les tarifs n'existent plus », « Ça critique DAZN sur RMC mais une fois le chèque posé … on oublie les principes hein », « Donc Walid qui passe son temps dans l’After à defoncer (a juste titre) l’offre Dazn, son manque de visibilité et ses tarifs va retourner la veste ? », les messages étonnés, agacés et même dégoûtés à destination de celui qui est même qualifié de « traitre ». Pour l'instant, Walid Acherchour n'a pas encore réagi à cette information et aux commentaires qu'elle a engendrées.