L1 : L'OM et Monaco ne profitent pas de la chute de l'OL

Cinq mois après la déculottée reçue à Louis II (1-6), l'Olympique de Marseille a tenu la dragée haute à l'AS Monaco dans le choc de la 23e journée de Ligue 1 (2-2).

Suite à la défaite de l'Olympique Lyonnais contre Bordeaux un peu plus tôt ce dimanche (1-3), l'OM et l'ASM disposaient d'une occasion en or pour récupérer la deuxième place du championnat. Et dans ce duel au sommet, c'est Monaco qui débutait tambour battant, car Baldé ouvrait la marque en trompant Mandanda après s'être défait de Rami et de Rolando (0-1 à la 4e). Mais le bonheur monégasque était de courte durée, puisque Rami égalisait d'une tête rageuse sur une remise contrée de Thauvin (1-1 à la 7e). Avant la pause, l'OM disposait de plusieurs occasions pour passer devant, mais Payet (28e), Germain (35e) et Thauvin (44e) ne trouvaient pas les filets.

Mais dès le retour des vestiaires, c'est Germain qui marquait contre son ancien club d'une tête plongeante au premier poteau sur un coup-franc de Payet (2-1 à la 47e). Sauf que Monaco recollait à son tour rapidement au score, grâce à un exploit individuel de Fabinho après une passe de Sidibé (2-2 à la 51e). S'en suivait de multiples opportunités, mais Jemerson voyait son but refusé pour un hors-jeu inexistant (56e), puis Germain (58e), Ghezzal (68e) et Sanson (83e) tombaient sur de grands Mandanda et Subasic. Avec ce nul final (2-2), l'OM, qui n'a toujours pas perdu en 2018, reste troisième du championnat et revient donc à égalité de l'OL avec 48 points, une unité devant Monaco, qui reste au pied du podium.