L1 : L'OL prié de rester 3e de L1 dans l'intérêt de la France !

Dans : Ligue 1, OL, LOSC, OM.

Ce week-end, les trois équipes qui font la course derrière le Paris Saint-Germain ont gagné puisque Lille a battu Guingamp, l’OL a étrillé Toulouse et Marseille s’est défait de Saint-Etienne. Le sprint final promet d’être passionnant entre ces trois équipes, et notamment entre Lille et l’OL pour la seconde place. Car malgré les cinq points d’avance du LOSC, Christophe Galtier n’est pas encore complètement serein. Ainsi, il a usé de son humour légendaire pour demander aux Lyonnais de rester 3e de L1… et c’est dans l’intérêt de la France, évidemment. Explications…

« Si on a le bonheur de finir second et Lyon troisième, l’OL avec un indice européen très élevé serait protégé sur le tirage du tour préliminaire. Ils auraient plus de chances de se retrouver, eux, en phase de poules que nous, si nous terminons 3emes avec un tour préliminaire compliqué. Mais ça, ça ne va pas leur plaire à Lyon (rires) » s’est amusé Christophe Galtier, dont l’argumentaire ne devrait effectivement pas convaincre grand monde dans la capitale des Gaules. D’autant que pour l’OL, l’objectif est de faire mieux que la saison dernière. Et donc de terminer second.