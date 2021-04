L1 : L'OL ne lâche rien, la course au titre continue !

Dans : Ligue 1.

33e journée de Ligue 1 :

Stade de la Beaujoire.

FC Nantes - Olympique Lyonnais : 1 à 2.

Buts : Pallois (59e) pour Nantes ; Memphis Depay (5e, 37e sp) pour l'OL.

Face à une équipe du FC Nantes accrocheuse, l'Olympique Lyonnais a assuré l'essentiel (2-1), pour rester pleinement dans la course au titre en Ligue 1.

Suite au faux-pas du LOSC en début de week-end, le club rhodanien devait impérativement l'emporter à Nantes. Dès le début du match, l'OL mettait toutes les chances de son côté. Puisque Memphis Depay ouvrait la marque d'une pichenette après un joli service de Paqueta (0-1 à la 5e). Une demi-heure plus tard, Lyon obtenait un penalty pour une faute de Lafont sur Toko Ekambi (36e). Cette offrande était transformée par l'international néerlandais, qui s'offrait donc un doublé pour donner de l'air aux Gones (0-2 à la 37e).

Sauf qu'au retour des vestiaires, l'OL lâchait du lest, et Pallois réduisait l'écart dans la foulée d'un bel arrêt de Lopes sur une tête de Kolo Muani (1-2 à la 61e). Un but qui redonnait du peps aux Canaris, mais c'est l'OL qui était plus proche du quatrième but de cette partie avant que Fabio ne sauve un ballon de... Lafont sur sa ligne (71e). En fin de match, l'OL avait plusieurs occasions de break, mais Toko Ekambi (77e), Aouar (88e) et Paqueta (92e) se rataient. Sans conséquence !

Avec cette deuxième victoire de suite (2-1), l'équipe de Rudi Garcia conforte sa quatrième place et revient à trois unités du leader, le LOSC. À cinq journées de la fin, les candidats au titre se tiennent tous en une unité : 70 pour Lille, 69 pour Paris, 68 pour Monaco et 67 pour Lyon. De son côté, le FCN s'enfonce dans la zone rouge. À cause de cette troisième défaite de rang, la formation d'Antoine Kombouaré est avant-dernière de L1, à trois longueurs du barragiste nîmois...