L1 : L'OL, Lille ou Monaco invité surprise de la SuperLigue ?

Dans : Ligue 1.

Cette nuit, les douze clubs fondateurs de la SuperLigue ont officialisé la création de cette nouvelle compétition fermée.

Au total, quinze clubs fondateurs participeront chaque année à la compétition tandis que cinq clubs obtiendront leur ticket au mérite sportif via les championnats. L’idée des fondateurs de la SuperLigue est bien sûr de rallier le PSG, finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière et demi-finaliste cette saison, à ce projet d’envergure. Un second club français pourrait également être de l’aventure. L’OM a été cité dimanche mais selon les informations obtenues par le média espagnol ABC, c’est plutôt le nom de l’Olympique Lyonnais qui est évoqué alors que Jean-Michel Aulas est un proche de Florentino Pérez et d’Andrea Agnelli, les présidents du Real Madrid et de la Juventus Turin. Le site d’information croit savoir que le Borussia Dortmund et le Bayern Munich sont également courtisés par les clubs fondateurs pour rejoindre l’aventure.

Au taquet sur le sujet de la SuperLigue, le journaliste Daniel Riolo a d’autres informations. Pour l’insider de RMC, un seul club français fera partie des clubs permanents de la SuperLigue et il s’agira du PSG. L’identité de la seconde écurie qualifiée pourrait varier d'une saison à l'autre en fonction des résultats en Ligue 1, ce qui n’assurerait donc pas une place permanente à l’OL. « Info : à moins d’un refus caractérisé, il y aura chaque année deux clubs français dans la SL. La place sera attribué au plus méritant via la L1. Je dis ça parce que pour l’instant le PSG a dit non. Mais personne ne croit qu’ils diront non longtemps. Donc ça serait PSG + 1 qui gagne sa place via la L1. Si Lille est champion c’est Lille. Si OL, c’est OL... » a publié Daniel Riolo sur Twitter. De toute évidence, les surprises promettent d’être nombreuses dans ce dossier de la SuperLigue.