L1 : L'OL humilie l'ASSE dans le Chaudron !

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Le 115e derby entre les deux meilleurs ennemis de la Ligue 1 a été à sens unique puisque l'OL s'est tranquillement imposé contre un Saint-Etienne réduit à 10 après deux interruptions de jeu (5-0). Lyon remonte donc sur le podium alors que l'ASSE sombre.

Après les victoires de Nantes et l'OM, l'OL devait s'imposer chez son rival stéphanois pour réintégrer le Top 3 du championnat. Et suite au sauvetage initial de Lopes sur un tir d'Hamouma (10e), arrivé après une interruption de sept minutes à cause d'un nuage de fumigènes, les Gones allaient dérouler. Memphis Depay ouvrait d'abord la marque sur un contre après un corner incroyablement raté par Hamouma (0-1 à la 11e). Puis le capitaine Fekir doublait ensuite la mise d'une frappe croisée après une remise de Traoré (0-2 à la 25e).

L'affaire semblait déjà pliée à la pause, mais Lacroix compliquait encore un peu plus la tâche de l'ASSE en prenant un carton rouge pour un violent tacle sur Fekir dès le début de la deuxième période (48e). À 10 contre 11, Sainté coulait... et Mariano (0-3 à la 58e) puis Traoré (0-4 à la 65e) faisaient trembler une nouvelle fois les filets d'un Ruffier impuissant suite à des passes de Tete et de Diaz. Fekir concluait le spectacle (0-5 à la 87e)... avant d'imiter Messi en montrant son maillot aux supporters des Verts, qui envahissaient alors la pelouse de Geoffroy-Guichard. Le match était donc interrompu pour une deuxième fois... avant une reprise et un final dans un stade vide plusieurs dizaines de minutes plus tard.

Avec cette précieuse victoire (5-0), la quatrième de suite en championnat, l'OL remonte à la troisième place de la Ligue 1 avec 25 points, soit trois unités derrière Monaco et à sept longueurs du PSG. De son côté, l'ASSE, qui enchaîne un troisième match sans succès, reste sixième avec ses 18 points.