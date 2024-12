L1 ‍: L'OL étrille Nice, Lacazette voit triple

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

13e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

L'OL bat Nice : 4 buts à 1

Buts pour l'OL : Alexandre Lacazette (4e, 41e et 69e sp) et Jordan Veretout (43e)

But pour Nice : Sofiane Diop (22e)

L'OL n'a fait qu'une bouchée de Nice ce dimanche en Ligue 1 au Groupama Stadium. Alexandre Lacazette a claqué un triplé.

L'OL est reparti de l'avant en Ligue 1 ce dimanche en battant Nice à domicile. Les hommes de Pierre Sage ont globalement dominé leur sujet. Dès les premières minutes de jeu, Alexandre Lacazette a trouvé la faille pour mettre les Gones devant. Malgré l'égalisation niçoise par Sofiane Diop quelques minutes plus tard, l'OL n'a pas paniqué. Mieux, les Rhodaniens ont marqué deux buts coup sur coup, via Alexandre Lacazette et Jordan Veretout, pour faire le break avant la pause.

69' 𝗧𝗿𝗶𝗽𝗹𝗲́𝗲́𝗲́𝗲́𝗲́𝗲́𝗲́𝗲́𝗲́𝗲́ 🫡🫡🫡



Alex Lacazette ne tremble pas et transforme le penalty ⚽



4-1 #OLOGCN

Au retour des vestiaires, Nice aurait pu (dû ?) bénéficier d'un penalty suite à une intervention maladroite de Duje Caleta-Car sur Evann Guessand. Mais l'arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy, bien qu'étant allé voir les images, n'a pas désigné le petit point blanc pour les Aiglons. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, les Aiglons concéderont eux un penalty par la suite, transformé par Lacazette, auteur d'un triplé.

Au classement, l'OL prend la 5e place (22 points) à son adversaire du soir, qui pointe lui à la 6e place (20 points) et qui vient d'encaisser 8 buts en deux rencontres.