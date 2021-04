L1 : L’OL et le PSG à la ramasse, Jallet dévoile son favori

Dans : Ligue 1.

Ce week-end, Lille a frappé un grand coup dans la course au titre en battant le PSG pendant que l’OL était accroché à Lens.

Plus que jamais, les Lillois de Christophe Galtier sont en position idéale dans la course au titre de champion de France avec trois points d’avance sur le PSG. Les Dogues sont-ils maintenant les favoris pour décrocher le Graal ? C’est la question qui a été posée à Christophe Jallet sur l’antenne de Canal +. Grand fan du LOSC cette saison, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, de l’OL et de l’Equipe de France a fait savoir que selon lui, Lille était bien le favori pour le titre. Mais selon lui, cela n'est pas neuf de ce week-end au vu de la régularité impressionnante des coéquipiers de José Fonte et de Benjamin André depuis le début de la saison. L’OL et le PSG peuvent trembler, Lille est bien le principal candidat au titre selon l’ancien consultant de Téléfoot.

Lille grand favori pour le titre ?

« Pour moi, Lille n’est pas devenu le favori pour le titre ce week-end car ils l’étaient déjà depuis un petit moment. C’est l’équipe la plus régulière même s’ils ont eu un petit trou à domicile contre Brest et Nîmes. Mais dans la régularité de l’effectif et des compositions de Christophe Galtier, on sent une équipe qui est sereine, sur de son fait, capable de performer offensivement. A mes yeux, ils ne sont pas devenus favoris, je le répète, ils l’étaient déjà. Le PSG ? Je pense qu’ils vont se mettre en mode Ligue des Champions face au Bayern. Ca aurait été bien de se mettre en confiance dans un choc du championnat, ils n’ont pas été capables de le faire. Ils doivent se remettre le cerveau à l’endroit car là, ils nous ont montré plus de lacunes que de qualités collectivement » a jugé Christophe Jallet, pour qui un sacre de Lille en fin de saison serait une juste récompense de la régularité des Dogues tout au long du championnat.