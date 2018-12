L1 : L'OL et l'OM au sommet en 2019, le pari audacieux de Carrière

Dans : Ligue 1, OL, OM.

A l’issue des matchs aller, la lutte pour le podium est intense et il est très difficile de savoir qui terminera derrière le Paris Saint-Germain en fin de saison.

Pour l’heure, c’est Lille et Lyon qui sont respectivement 2e et 3e, mais des clubs comme Marseille ou Montpellier ne comptent que 17 matchs au compteur. Les pronostics sont donc assez aléatoires en ce qui concerne le podium final de la Ligue 1. Néanmoins selon Eric Carrière, il est assez évident que l’OM et l’OL parviendront à arracher leur place sur le podium. Il faut dire que la participation à la prochaine Ligue des Champions est absolument vitale pour les clubs présidés par Jacques-Henri Eyraud et par Jean-Michel Aulas…

« Mon pronostic pour le podium ? Je mets une pièce sur Lyon et sur Marseille que je vois repartir sur d’autres bases » a expliqué le consultant de Canal Plus avant d’évoquer le niveau global de la Ligue 1 sur cette première partie de saison. « Il y a une évolution dans notre championnat avec d’un côté le PSG qui me semble encore meilleur que ces dernières années et de l’autre des « gros » qui sont de moins en moins forts. Force est de constater que Monaco a descendu quelques marches, Lyon et Marseille également. Le podium est plus incertain, Lille et Montpellier peuvent avoir de l’espoir. Mais le niveau global est moins bon. Or, il est important d’avoir trois ou quatre gros clubs qui tirent la valeur de notre championnat vers le haut. On verra si c’est cyclique ou s’il s’agit d’une vraie tendance » a lâché Eric Carrière dans les colonnes du Parisien. Reste à voir si tout cela se confirmera en 2019.