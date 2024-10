L1 ‍: L'OL enchaîne et calme Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

7e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

L'OL bat le FC Nantes : 2 buts à 0

Buts pour l'OL : Nicolas Tagliafico (22e) et Nicolas Pallois (csc, 54e)

L'OL enchaine de nouveau ! Malgré un début de saison compliqué, les Gones reprennent peu à peu leur esprit et multiplient les victoires. Après celles à Toulouse en Ligue 1 et à Glasgow en Ligue Europa, les hommes de Pierre Sage ont cette fois-ci fait le travail lors de la réception du FC Nantes. Très vite dans la rencontre, l'OL a pris le jeu en main et a été logiquement récompensé par un but avant l'heure de jeu de Nicolas Tagliafico, bien servi par Saïd Benrahma.

Le centre puissant de @CorentinTolisso et le gros travail de Duje pour le but du break 💥🔴🔵



pic.twitter.com/Kdreshm4rF — Olympique Lyonnais (@OL) October 6, 2024

En seconde période, les Rhodaniens ont accéléré pour faire le break et mettre à la faute la défense nantaise, en témoigne le but contre-son-camp de Nicolas Pallois (54e). Peu inquiété globalement, l'OL se rassure encore et poursuit sa remontée au classement en terminant une semaine parfaite. Les Gones sont en effet 7es avec avec 10 points et passent devant leur adversaire du jour. Les hommes d'Antoine Kombouaré sont 9es avec 9 points et n'avance plus du tout en championnat.