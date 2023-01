L1 : L'ogre OM dévore Lorient

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

19e journée de Ligue 1

Stade Vélodrome

OM bat FC Lorient : 3 à 1

Buts : Kolasinac (38e), Sanchez (53e), Veretout (59e) pour l'Olympique de Marseille; Moffi (29e pour le FC Lorient

Confirmant son incroyable forme, l’OM s’est imposé ce samedi contre Lorient (3-1) et maintient Lens sous pression, tout en creusant un gros écart sur Rennes et Monaco.

S’il n’y avait pas eu l’énorme tâche de la Ligue des champions, cette première saison d’Igor Tudor sur le banc de l’OM serait colossale. Car il faut désormais remonter au 29 octobre dernier, et un 2-2 ramené de Strasbourg alors que Marseille menait 2-0, pour trouve trace d’autre chose que d’une victoire en Ligue 1. Ce samedi, les choses avaient pourtant mal commencé pour la formation phocéenne puisque, malgré une grosse domination des locaux, c’est Lorient qui ouvrait le score par Moffi (0-1, 29e). Mais l’OM ne doutait pas longtemps puisque Kolasinac égalisait logiquement avant la pause (1-1, 38e).

L'OM invincible en 2023

⏱ 90’ | #OMFCL 3️⃣-1️⃣



+𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 au compteur ! 🔥

Dominateurs dans le jeu, nos Olympiens s'offrent une seconde victoire cette semaine ! 💪🔵⚪️



🗓 Place à la réception de Rennes pour les 16èmes de finale de la @coupedefrance à l’@orangevelodrome vendredi prochain pic.twitter.com/nFJ1H5AIOW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2023

Au retour des vestiaires, l’Olympique de Marseille se mettait n mode rouleau compresseur et en l’espace de six minutes Alexis Sanchez (53e) et Veretout (59e) donnaient un avantage conséquent à leur équipe (3-1). L’OM pouvait gérer sereinement la suite de la rencontre, même si les Merlus ne baissaient pas les bras, à l’image d’un Le Fée incisif. Et finalement le score en restait là pour le plus grand bonheur d’un Vélodrome en feu. Au classement, la formation marseillaise reste à 2 points de Lens, et compte désormais 10 longueurs d’avance sur Rennes, qui recevra le PSG dimanche soir, et Monaco, qui accueillera Ajaccio. L'OM peut clairement voir l'avenir en rose.