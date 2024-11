L1 ‍: L'ASSE s'offre le match de la peur

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 12e journée

Stade Geoffroy-Guichard

ASSE-Montpellier 1-0

Buts : Bouchouari (47e) pour l’ASSE

Grâce à un éclair de Bouchouari, Saint-Etienne s'est offert le choc du bas de tableau contre Montpellier. Un succès 1-0 qui permet aux Verts de gagner trois places au classement.

Un match qui compte plus que les autres. Saint-Etienne (16e) et Montpellier (18e) avaient bien besoin des trois points ce soir. Néanmoins, cette envie se transformait vite en paralysie. La première période était décevante avec deux équipes tendues et surtout maladroites. Montpellier se procurait quand même plus de situations sérieuses dont un penalty, logiquement refusé par la VAR après un tacle régulier d'Abdelhamid sur Savanier.

90e+7 : Peut-être pas le plus beau… mais sûrement pas le succès le moins important de la saison des Verts ! Bravo le Chaudron, celui-ci est aussi le vôtre ! ✌️



💚 1-0 🟠 #ASSEMHSC pic.twitter.com/PDNobaRlTP — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 23, 2024

Il fallait une fulgurance pour débloquer ce match et c'est Benjamin Bouchouari qui en était l'auteur. Après une bonne entame de seconde période des Verts, le jeune stéphanois marquait d'une superbe volée de l'extérieur de la surface. Une avance d'un but très fragile pour Saint-Etienne. 10 minutes plus tard, l'arbitre sifflait un nouveau penalty pour le MHSC. Néanmoins, après visionnage de la VAR, il jugeait qu'Al-Tamari simulait. Montpellier poussait encore ensuite mais la grande maladresse des attaquants héraultais sauvait les Verts. Khazri ratait notamment un but tout fait dans l'axe. 1-0, Sainté se donne de l'air et prend la 13e place, 6 points devant Montpellier lanterne rouge.