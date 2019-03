L1 : L'ASSE et Guingamp passent au vert, Dijon et Caen dans le rouge

Dans : Ligue 1, ASSE, SMC, EAG, Dijon, SCO, ASC, RCSA, Nîmes.

Alors que l'AS Saint-Etienne et Guingamp ont réalisé les bonnes opérations du multiplex de la 29e journée de L1, Dijon et Caen sont plongés dans la crise.

Suite à deux défaites contre des concurrents directs, à Marseille puis contre Lille, Sainté devait réagir pour continuer à croire à l'Europe. Ce qui allait être le cas, et avec la manière ! Contre une équipe de Caen en perdition, sachant qu'elle n'a plus gagné en championnat depuis le mois de décembre, les Verts se sont effectivement baladés (5-0), par l'intermédiaire d'Hamouma (4e), de Beric (20e), de Nordin (30e), de Ghezali (86e) et de Vada (90e). Avec ce résultat positif, l'ASSE dépasse provisoirement Reims et revient dans le Top 5 avec ses 46 points.

Cette grosse victoire de Saint-Etienne ne fait donc pas les affaires du Stade Malherbe, qui réalise la très mauvaise opération de la soirée dans la lutte pour le maintien. En effet, à cause de ce lourd revers à D'Ornano, le SMC descend à la dernière place de la L1... Puisque Guingamp a dominé Dijon dans le match de la peur (1-0). Grâce ce succès, acquis avec un penalty de Blas (86e), l'En Avant est le nouveau barragiste, et le DFCO, qui reste sur huit matchs sans victoire, plonge dans la zone rouge, à huit longueurs d'Amiens, auteur d'un match nul et vierge à Angers (0-0). Et dans le dernier match du soir, Strasbourg et Nîmes se sont quittés bons amis (2-2), Savanier ayant égalisé à la dernière minute de jeu sur penalty.