L1 : Hamouma lance l'ASSE, Nantes, Monaco et Bordeaux grimpent

Dans : Ligue 1.

Ce dimanche après-midi, dans le deuxième multiplex de la saison en Ligue 1, Bordeaux, Monaco, Nantes et l’AS Saint-Etienne ont fait le plein.

Quatre matchs, huit buts, trois cartons rouges… Le multi de cette deuxième journée de L1 a tenu toutes ses promesses. L’exploit du jour est à mettre à l'actif de Nantes. Réduit à neuf après les cartons rouges de Louza (47e) et de Fabio (87e), le FCN a tenu bon jusqu’au bout contre Nîmes (2-1). Avec des réalisations de Girotto (11e) et de Louza sur penalty (27e), et malgré la belle réduction de l’écart de Ferhat (57e), les Canaris remportent leur première victoire de la saison et montent au sixième rang.

Devant, Bordeaux et Monaco grimpent provisoirement sur le podium. Grâce à Maja (25e) et Basic (27e), les Girondins ont dominé Angers au Stade Raymond Kopa (2-0). Juste derrière l’équipe de Gasset, l’ASM de Niko Kovac a confirmé son bon départ du côté de Metz (1-0), où le défenseur central Benoît Badiashile a marqué son deuxième but de la saison (22e). Malgré la sévère expulsion de Fofana (47e), le club du Rocher s’installe donc dans le peloton derrière le leader niçois.

Et pour finir, l’AS Saint-Etienne n’a pas raté sa rentrée des classes. Vu qu’une semaine après le report de son match inaugural au Vélodrome contre l’OM, les Verts ont dominé Lorient (2-0), avec un Hamouma des grands jours, auteur d’un magnifique doublé (19e, 51e).