L1 ‍: Greenwood continue son show, l'OM est leader

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 3e journée

Stadium

Toulouse-OM 1-3

Buts : Babicka (90e) pour Toulouse ; Greenwood (16e, 17e), CSC de Cresswell (53e) pour l’OM

Exclusion : Magri (27e) pour Toulouse

Maladroit contre Reims dimanche dernier, l'OM voulait retrouver son efficacité brestoise. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'objectif était pleinement rempli à Toulouse. Bousculé d'entrée par le TFC, l'OM frappait via son homme fort Mason Greenwood. L'Anglais plantait un doublé en deux minutes. Il fusillait Restes d'une frappe croisée sublime avant de conclure une belle action à trois après une perte de balle de la défense violette. Pour ne rien arranger à Toulouse, Magri était exclu pour une semelle légère à hauteur de genou.

⏱️ 90+6’ | #TFCOM 1️⃣-3️⃣



Un doublé de 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 et un but de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 permettent à l'OM de s'imposer à Toulouse.

+3️⃣ points



🗓️ Prochain rendez-vous samedi 14 septembre à 17 heures à l’@orangevelodrome face à l'OGC Nice. pic.twitter.com/Q5uyiwj3Dp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2024

Après la pause, l'OM tuait vite tout suspense. Après un contre rondement mené, Cresswell déviait de la main une frappe de Luis Henrique. L'OM gérait ensuite sa fin de match, continuant à mettre sous pression les 10 Toulousains. Greenwood ratait même un but tout fait sur un caviar de Merlin (58e). En fin de match, c'était cette fois-ci Rulli qui faisait un petit cadeau au TFC. Le gardien argentin ratait sa sortie et se faisait effacer par Babicka, lequel inscrivait son deuxième but de la saison. 3-1 finalement pour un OM efficace et sérieux qui prend provisoirement la tête du championnat de France (7 points). Toulouse (2 points) n'a pas encore gagné cette saison en Ligue 1 et demeure 13e.