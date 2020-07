L1 : Feu vert de la DNCG pour Lille et l'ASSE !

Dans : Ligue 1.

La DNCG a validé ce lundi après-midi les comptes de Lille et Saint-Etienne après avoir obtenu des informations complémentaires.

Les dirigeants et les supporters du LOSC et de l’ASSE peuvent respirer, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a en effet étudié les documents comptables supplémentaires demandés lors d’une première audience et a donné son feu vert aux deux clubs. « Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2020-2021, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. : AS SAINT-ETIENNE, LOSC LILLE Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG », indique la LFP.