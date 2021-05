L1 : Domenech hésite entre un Français et...

Dans : Ligue 1.

Cette semaine, l’UNFP a dévoilé la liste des cinq joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison.

Memphis Depay, Neymar, Kylian Mbappé, Burak Yilmaz et Wissam Ben Yedder sont en lice pour décrocher ce titre honorifique. Depuis mardi matin, les critiques pleuvent notamment sur la présence de Neymar, qui n’a disputé que 16 matchs de Ligue 1 cette saison. Une fois le Brésilien éjecté, il n’est pas simple de savoir qui décrochera le titre de meilleur joueur de la saison. Depay a porté l’OL sur ses épaules tandis que Ben Yedder s’est montré ultra-décisif avec Monaco. Mais selon Raymond Domenech, tout se jouera entre Kylian Mbappé (PSG) et Burak Yilmaz (Lille). L’ancien entraîneur de Nantes ne cache cependant pas qu’il a un véritable faible pour l’attaquant turc des Dogues en cette fin de saison.

« Quand Mbappé est absent, c’est comme pour Yilmaz, dans l’équipe il manque vraiment quelque chose. Et comme il est le meilleur buteur (25 buts, ndlr) c’est celui qui a le plus d’influence sur son équipe. On voit souvent les grands joueurs là-dessus. Quand ils ne sont pas là qu’est-ce qu’il se passe ? On l’a vu avec le PSG cette année, avec Yilmaz à Lille aussi. Il y a un parallèle entre eux mais Mbappé a marqué plus de buts. Il n’a pas le même charisme. C’est vrai que j’ai un faible pour cette fin de saison de Yilmaz. Je suis partagé » a commenté sur La Chaîne L'Equipe Raymond Domenech, pour qui il est assez difficile de ne pas voter en faveur de Burak Yilmaz au vu des performances tout simplement exceptionnelles de l’international turc en cette fin de saison. Absent deux mois au début de l’année 2021, l’ancien attaquant du Besiktas Istanbul porte véritablement le LOSC de Christophe Galtier sur ses épaules depuis quelques semaines. Ce ne sont pas les Lyonnais ni les Lensois qui diront le contraire…