L1 ‍: DAZN paie des influenceurs pour éviter les critiques

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les tarifs proposés par DAZN pour regarder la Ligue 1 ont fait hurler pas mal de monde. Mais pour calmer un peu les choses, le groupe anglais aurait décidé de se mettre quelques influenceurs Youtube dans la poche.

Parfois comparé à Netflix, DAZN a frappé fort en s'offrant huit des neuf matchs de chaque journée de Championnat de Ligue 1, même si forcément le fait de laisser échapper une rencontre rend la vente des abonnements un peu plus compliquée. Cependant, le diffuseur anglais va devoir convaincre des centaines de milliers de fans de foot de payer 39,99 euros par mois (ou 29,99 en cas d'abonnement annuel) pour suivre la saison 2024-2025 dans sa presque totalité puisque Beinsports va également ponctionner les poches des amateurs du ballon rond. Sur les réseaux sociaux, DAZN est l'objet de très vives critiques, le prix des abonnements faisant l'unanimité contre lui. Et pour éviter que la colère grimpe encore d'un cran, le média sportif serait actuellement en train de nouer des partenariats avec des influenceurs afin qu'ils soient sobres avec la chaîne, ou du moins ne soient pas trop méchants.

DAZN veut éviter le déluge des critiques sur son offre L1

🎬👉 Droits TV de la Ligue 1, fiasco pour tout le monde ?



La saison n'a même pas débutée qu'on s'est déjà pris une première clim. Retour sur les impacts clubs, spectateurs mais aussi popularité du foot français 👇



➡️ https://t.co/lD2vyOzE81 ⬅️ pic.twitter.com/759pN9ZZMX — 𝙏𝙈𝙁 (@TalkMyFootball) August 2, 2024

C'est la confidence faite sur Youtube par l'excellente chaîne Talk My Football. « Il faut savoir que DAZN est en train d’approcher l’ensemble des créateurs de contenus sur le football pour leur proposer un partenariat. Et évidemment j’ai été contacté, c’est comme cela que j’ai eu l’info. Je ne vous dis pas que je ne travaillerai pas avec DAZN, ça se négocie comme n’importe quel deal, mais ça ne m’empêche pas de dire ce que je pense de leur positionnement tarifaire. Mais si vous voyez des créateurs de contenus relativement indulgents avec ce positionnement tarifaire de DAZN ou éventuellement n’évoquant pas du tout ce sujet pourtant crucial pour le football français, et bien, posez-vous les questions pourquoi…mais à mon avis, je viens de vous donner la réponse », a confié Mickaël Vincent, créateur de TMF, qui de son côté ne cache pas qu'il considère le prix de l'abonnement comme étant « prohibitif ».