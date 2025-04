DAZN menace la Ligue 1 d'un écran noir ‍!

Dans : Ligue 1.

Claude Dautel

Les événements semblent se précipiter concernant la diffusion de la Ligue 1 sur DAZN. Alors que la chaîne a un contrat jusqu'en 2029, tout pourrait s'arrêter en fin de saison.

Depuis plusieurs mois, la menace d'une possible rupture de contrat entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel planait, puisqu'une clause prévoyait la possibilité pour les deux camps de mettre fin à leur relation à la fin du championnat 2025-2026 si DAZN n'atteignait pas la barre des 1,5 million d'abonnés en décembre prochain. Mais, ce mercredi, RMC annonce que finalement les choses pourraient s'accélérer et que dès cette fin de saison, la LFP pourrait se retrouver sans diffuseur pour huit des neuf matchs par journée de Ligue 1 que diffuse la chaîne du groupe anglais. Selon Loïc Briley et Arthur Perrot, du côté de DAZN, on a même prévenu Vincent Labrune de cette possibilité de plus en plus forte d'une rupture au soir de la fin de l'actuelle saison. Un divorce dont Jérôme Rothen avait déjà parlé cette semaine.

DAZN veut partir et vite

« Selon nos informations, DAZN songe désormais à rompre son contrat de diffuseur plus tôt que ce que lui permet la clause de sortie au bout de deux saisons et activable en décembre prochain. En clair: DAZN souhaiterait arrêter de diffuser la Ligue 1 au plus vite, soit à l’issue de la 34e journée et des barrages prévus fin mai après seulement une saison de diffusion. Une information qui a été transmise à la LFP », précisent les deux journalistes, qui expliquent que du côté de DAZN, on estime que les clubs de Ligue 1 ne lui permettent pas de travailler sérieusement sur les magazines et l'habillage des matchs, et que la lutte contre le piratage de ses programmes est dérisoire face à un raz de marée. Tout cela intervient évidemment après les nouvelles révélations sur une récente réunion de la LFP durant laquelle plusieurs dirigeants de Ligue 1 auraient remis en cause la qualité de la diffusion des matchs de Ligue 1 et surtout la politique tarifaire initiale de DAZN.

En attendant de savoir si ces menaces de partir en fin de saison sont mises à exécution, DAZN va devoir régler à la fin du mois d'avril une partie de ses droits TV, et nul ne sait si le diffuseur de la Ligue 1 le fera. En tout cas, du côté de la Ligue de Football Professionnel, on doit désormais se préparer réellement à monter cette fameuse chaîne déjà envisagée l'an dernier et qui permettra de ne plus dépendre d'un diffuseur extérieur. Seul souci, rien ne dit que le succès populaire de cette chaîne sera au rendez-vous, d'autant que Beinsports aura toujours un match de son côté et que le rêve d'un uniquement abonnement pour toute la Ligue 1 ne sera pas réalisable.