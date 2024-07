L1 ‍: DAZN et Beinsports auront un prix d'abonnement « ‍raisonnable ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les amateurs de football à la télévision vont se régaler avec le tournoi olympique, diffusé en clair, mais pour la Ligue 1 ils doivent encore patienter avant de connaître l'offre de DAZN et Beinsports.

Dans moins d'un mois, le championnat de France de Ligue 1 débutera et à ce jour, aucune chaîne n'a officiellement acheté les droits de la L1. Bien évidemment, on sait que DAZN et Beinsports, moyennant 500 millions d'euros par an, ont trouvé un accord avec Vincent Labrune et la LFP. Mais personne n'est en mesure de dire qui diffusera quoi et surtout combien il faudra payer pour suivre la Ligue 1 à la télévision, sachant que la Ligue n'a pas tenu son engagement d'avoir un seul diffuseur pour les neuf matchs par journée de Championnat. Au premier des négociateurs, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, ne masque pas dans L'Union qu'il vivait très mal cette période, notamment parce qu'elle va obliger les clubs à se serrer brutalement la ceinture, ce qui n'était pas vraiment prévu. Mais concernant les supporters qui voudront suivre la Ligue 1 à la télé, il a de l'espoir que le prix des abonnements ne soit pas rédhibitoire.

La Ligue 1 craint le piratage plus que tout

Droits TV : Beinsports, une incroyable menace pour les 100ME ! https://t.co/0mUioZDv7h — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2024

S'exprimant dans le quotidien champenois, Jean-Pierre Caillot, qui participait aux discussions entre la LFP, Beinsports et DAZN, estime que les deux diffuseurs auront à coeur de faire une offre d'abonnement à un tarif qui ne sera pas jugé démesuré pour les amateurs de Ligue 1. Si ces dernières semaines, on a évoqué le prix de 50 euros par mois pour suivre le championnat de L1, le dirigeant rémois veut croire que le Netflix du sport et la chaîne sportive qatarie seront en dessous de cette somme énorme. « Si le dossier est clos ? Quand je suis arrivé dans le foot, on m'a dit que le pire est toujours à ve­nir. Il y a une volonté de DAZN et beIN de trouver un terrain d'entente et définir un tarif d'abonnement ac­ceptable, car si c'est trop cher le pi­ratage se développera », prévient le président du Stade de Reims, conscient que le grand public n'acceptera pas n'importe quoi pour regarder le championnat de France.