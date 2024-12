L1 ‍: DAZN déchire ce bonus à 50 millions d’euros

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Nouveau diffuseur de la Ligue 1, DAZN est loin d’avoir atteint son objectif de nombre d’abonnés. Une mauvaise nouvelle pour la plateforme anglaise mais aussi pour les clubs de Ligue 1, qui vont passer à côté d’un joli bonus.

Depuis l’été dernier, DAZN est le nouveau diffuseur principal du championnat de France de Ligue 1. La plateforme anglaise, déjà bien implantée en Allemagne ou encore en Italie, a raflé huit matchs par journée de championnat pour un total de 400 millions d’euros par an. Un joli coup pour DAZN, qui a récupéré les droits TV de la Ligue 1 à un prix bien inférieur à celui auquel Vincent Labrune souhaitait les commercialiser. En revanche, la réussite de la plateforme anglaise n’est pas totale en cette première partie de saison 2024-2025.

TV : La Ligue 1 « ne marche plus », le boycott de DAZN s’élargit https://t.co/2WYAokLaqi — Foot01.com (@Foot01_com) December 7, 2024

Un prix trop élevé de l’abonnement a plombé la stratégie commerciale de DAZN, qui galère à présent à recoller les pots cassés auprès des consommateurs. Résultat des courses, au dernier pointage révélé par L’Equipe, le diffuseur de la Ligue 1 ne comptait que 500.000 abonnés. Un chiffre très loin de l’objectif initial fixé à 1,5 millions d’abonnés. Ce début délicat de DAZN est à la fois une mauvaise nouvelle pour la chaîne bien sûr mais également pour les clubs de Ligue 1 car Sportune rappelle que le championnat de France va passer à côté d’un joli bonus.

Sauf miracle, DAZN n'atteindra pas 1,5 millions d'abonnés

En effet, le contrat signé par DAZN avec la LFP prévoyait un bonus de 50 millions d’euros à partager entre les clubs de Ligue 1 dans le cas où la chaine serait parvenu à atteindre son objectif fixé à 1,5 millions d’abonnés. Un chèque que, sauf miracle, les clubs français ne toucheront jamais. Car malgré des promotions notamment pendant le black-friday ou via des accords commerciaux avec Prime Video permettant de s’abonner pour moins de 20 euros par mois, DAZN rame à présent à convaincre les plus sceptiques. Pour rappel, la plateforme anglaise aura la possibilité de rompre son contrat au 1er décembre 2025, conformément au deal convenu avec la LFP l’été dernier. Il y a donc plus que jamais danger pour la Ligue 1.