L1: Canal+ signe un accord avec BeInSports jusqu'en 2024

Dans : Ligue 1.

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, Maxime Saada, patron de Canal+, a annoncé ce lundi soir qu’un accord avait été trouvé avec BeInSports afin de diffuser à partir de la saison prochaine les matches de Ligue 1 dont la chaîne sportive qatarie a acheté les droits l’an dernier jusqu’en 2024.

Face à Mediapro, qui a raflé la quasi-totalité de ces droits, BeInSports avait acquis le lot 3 lors de l’appel d’offres, à savoir la diffusion de deux matches (samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures), avec 28 matches de choix 1, 10 matches de choix 3 et 38 matches de choix 4. Pour l'instant, Canal+, qui vient de s'offrir la Ligue des champions avec BeInSports, en plus de la Premier League, n'a pas encore trouvé d'accord avec Mediapro, qui possède tout de même les plus gros matchs de la Ligue 1 à partir de la saison 2020-2021. Mais il se chuchote que les négociations sont intenses pour que Canalsat diffuse la future chaîne du groupe sino-espagnol.