L1 : Canal + contre la LFP, la guerre repart !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Après plusieurs mois de calme, le litige judiciaire opposant la Ligue de Football Professionnel et Canal + va reprendre ce mercredi.

La crise des droits télévisuels n’est pas encore une histoire ancienne pour les dirigeants de la LFP et son président Vincent Labrune. Et pour cause, ce mercredi, Canal + va demander à la cour d’appel de Versailles de l’autoriser à résilier son contrat de sous-licence signé avec BeInSports. Dans le cas où elle obtiendrait gain de cause, la chaîne cryptée laisserait alors au groupe qatari le soin de diffuser les deux matchs par journée actuellement diffusés par Canal + et surtout de payer la note des droits TV. Depuis près de 18 mois et la défaillance de Mediapro, cette crise pollue le football français, Canal + s’estimant lésé en diffusant moins de matchs qu’Amazon mais en payant plus cher.

En coulisses, Canal + dénonce une situation qu’elle juge anti-concurrentielle et active ainsi toutes les procédures à sa disposition dans le seul et unique but de résilier son contrat. Pour rappel, elle continue de payer un prix fixé en 2018 à l’époque des promesses de Mediapro tandis que Prime Video a récupéré les matchs que diffusaient Téléfoot à un prix fixé après la défaillance du groupe de Jaume Roures. Une situation ubuesque pour Canal + et pour le groupe Vivendi qui peste depuis plus d’un an contre ce qu’il considère comme un « traitement inéquitable ».

Canal +, une nouvelle procédure vouée à l'échec ?

La décision de la cour d’audience de Versailles est attendue d’ici un mois et si Canal + sortait vainqueur, alors c’est BeInSports qui serait dans la sauce avec un contrat XXL à honorer. « Objectivement, je ne vois pas très bien comment Canal + pourrait se carapater du contrat de sous-licence » estime néanmoins un fin connaisseur du dossier, pour qui la situation va rester telle qu’elle est actuellement en Ligue 1 avec deux matchs par journée diffusés par le groupe Canal + et les huit autres matchs diffusés par Prime Video. Une situation qui, à défaut de convenir à la chaîne cryptée, convient parfaitement aux consommateurs de la Ligue 1 depuis plusieurs mois.