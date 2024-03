L1 ‍: Brest, inarrêtable, plus que jamais dauphin du PSG

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

24e journée de Ligue 1

Montpellier - Strasbourg : 2-2

Brest - Le Havre : 1-0

Nantes - Metz : 0-2

Ce dimanche, le Stade Brestois a encore enchainé en Ligue 1 avec une victoire (difficile) face au Havre. Les Bretons impressionnent et consolident leur place de dauphins du PSG.

Au soir de la 24e journée de Ligue 1, le Stade Brestois sera assuré d'être deuxième ! Une situation absolument imprévue en début de saison mais qui continue d'impressionner. Face au Havre ce dimanche, tout n'aura pas été facile mais les hommes d'Eric Roy ont su faire le dos rond pour conserver leur avantage d'un but gratté grâce à Pierre Lees-Melou à la 34e minute. Les Normands pourront eux avoir des regrets au vu de la performance réalisée. Au classement, Brest est deuxième à 9 points du PSG (1er) mais compte 4 points de plus que Monaco (3e).

Dans les autres rencontres de la journée, Metz a fait une très belle opération en allant battre Nantes 2 buts à 0. Les Lorrains auront fait la différence coup sur coup en seconde période grâce à Georges Mikautadze et Mathieu Udol. Enfin, Montpellier et Strasbourg ont fait match nul 2 buts partout. Clermont (18e, 17 points) et Metz (17e, 20 points) ferment la marche. Lorient est 16e et barragiste avec 22 points mais se déplace à Rennes dans les prochaines minutes.