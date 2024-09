L1 ‍: Brest coule à Auxerre

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

6e journée de Ligue 1

Stade de l'Abbé-Deschamps

Auxerre bat Brest : 3 à 0

Buts : Owusu (26e), Jubal (37e sp), Traoré (59e) pour l'AJA

A quatre jours de son déplacement à Salzbourg en Ligue des champions, le Stade Brestois a pris une bonne claque face à Auxerre, qui s'impose pour la deuxième fois de la saison.

C'est sous des trombes d'eau qu'a débuté la 6e journée de Ligue 1, le calendrier européen ayant astreint la LFP de programmer deux rencontres ce vendredi et donc un match avancé à 19h entre l'AJA et le Stade Brestois. Après avoir enchaîné la victoire face Sturm Graz en C1, puis face à Toulouse le week-end passé, l'équipe bretonne espérait continuer cette bonne série, mais le retour sur terre a été brutal. Car du côté d'Auxerre on avait bien l'intention de prendre des points face à Brest, et après un long round d'observation, c'est logiquement qu'Osuwa ouvrait le score pour les Bourguignons (1-0, 26e). Sous le regard de Guy Roux, l'AJA doublait la mise grâce à un penalty transformé par (Jubal (2-0,37e).

Après la pause, les promus corsaient encore l'addition sur une réalisation de Traoré (3-0, 59e), la situation devenait tendue pour les Finistériens, qui tentaient bien de réduire le score sans vraiment se montrer très dangereux, ce qui avait le don d'agacer un Eric Roy à la mine très sombre. Et Gabriel Osho n'était pas loin de marquer un quatrième but, Bizot étant sauvé par sa transversale (78e), tout comme le portier auxerrois l'était suite à un superbe geste de Baldé (90e+4). La marque en restait là, ce qui permet à l'AJ Auxerre de quitter la zone rouge et d'accéder à la 12ᵉ place de Ligue 1 juste devant son adversaire du soir. Du côté du Stade Brestois, il va falloir rapidement se remettre la tête à l'endroit avant le match de mardi soir à Salzbourg en Ligue des champions.