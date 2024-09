L1 ‍: Brest aussi coulé, ce PSG est insubmersible ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 4e journée

Parc des Princes

PSG-Brest 3-1

Buts : Dembélé (42e, 74e), Ruiz (73e) pour le PSG ; Del Castillo (29e sur pen.) pour Brest

Après le LOSC, un autre qualifié pour la Ligue des champions s'est cassé les dents sur le PSG. Revigoré par un beau et large succès sur l'ASSE, Brest venait avec ambition au Parc. Cependant, l'entame de match rappelait l'écart de niveau existant entre le PSG et les Bretons. Les Parisiens faisaient le siège du but brestois et il fallait un énorme Bizot pour éviter l'avalanche de buts. A la surprise générale, c'était finalement Brest qui passait devant. Mendes tirait le maillot d'Ajorque en pleine surface. Del Castillo transformait le penalty. Le PSG ne doutait pas trop longtemps, égalisant avant le repos sur une tête de Dembélé.

Les Parisiens maintenaient une forte pression après la pause mais la défense bretonne et son gardien néerlandais résistaient tant bien que mal. Homme fort du dernier Euro, Fabian Ruiz rappelait qu'il avait aussi une belle frappe de balle. Le milieu espagnol nettoyait la lucarne brestoise pour mettre le PSG devant. Sur le coup d'envoi, le PSG tuait vite le match. Kolo Muani butait sur Bizot mais Dembélé rôdait en renard et s'offrait un doublé. 3-1, le PSG valide un 12/12 impressionnant sur le plan collectif. De bonne augure avant la Ligue des champions, on ne peut pas en dire autant de Brest (12e) avec ses 3 petits points seulement.