L1 : Aulas revient à la LFP, Caïazzo y reste

Dans : Ligue 1.

Le président de l'OL fait son grand retour au conseil d'administration de la Ligue Professionnel, tandis que son homologue de l'ASSE a conservé sa place.

« Réunie ce 5 juillet 2021, l’Assemblée Générale de la LFP a procédé à l’élection et la désignation de nouveaux membres du Conseil d’Administration de la LFP suite à la publication des nouveaux statuts de la LFP au Journal Officiel du 29 mai 2021. Laurent Nicollin et Christian Leca siègent au Conseil d’Administration de la LFP respectivement en tant que président et vice-président de Foot Unis, nouvelle organisation représentative des clubs de football professionnel née de la fusion entre Première Ligue et l’UCPF. Jean-Michel Aulas est désigné représentant de la FFF au Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale a élu Bernard Caïazzo (AS Saint-Etienne) parmi les représentants des clubs de Ligue 1 en remplacement de Laurent Nicollin. L’Assemblée Générale a élu Max Marty (Grenoble Foot 38) parmi les représentants des clubs de Ligue 2 en remplacement de Francis Graille. L’Assemblée Générale a élu Karl Olive en tant que membre du collège des indépendants en remplacement de Michel Denisot », précise la LFP dans un communiqué.