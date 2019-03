L1 : Arsenal ou Caen c'est le même tarif, Rennes est en feu !

Dans : Ligue 1, Rennes, SMC.

Rennes – Caen : 3-1

Buts : Ninga (20e) pour Caen ; Bourigeaud (39e), Hunou (58e) et Niang (62e) pour Rennes

Carton rouge : Armougom (35e) pour Caen

Trois jours après son succès en Europa League contre Arsenal, le Stade Rennais a remis ça en s’offrant Caen ce dimanche (3-1).

Tout commençait pourtant bien mal pour les locaux puisque à la surprise générale, c’est Ninga qui ouvrait le score (20e, 0-1) d’une frappe tendue qui laissait Koubek sans réaction. L’ancien attaquant du MHSC marquait ainsi son cinquième but de la saison et lançait Caen vers une possible victoire. Néanmoins, tout se compliquait quand Armougom était exclu dès la demi-heure de jeu pour un second carton rouge. Dès lors, tout était plus simple pour Rennes, qui égalisait avant la pause par Bourigeaud (39e, 1-1), déjà buteur contre Arsenal.

En deuxième période, le premier quart d’heure allait être fatal aux Normands. Effectivement, Hunou (58e, 2-1) puis Niang (62e, 3-1) permettaient aux Bretons de souffler un bon coup en prenant l’avantage. Un succès qui fait du bien à Rennes, qui remonte à la 8e place du classement. En revanche, la situation est toujours préoccupante pour Caen, 19e de L1 derrière Dijon, avec 20 petits points au compteur.