L1 : Angers-ASSE reporté

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le premier match reporté de l’année 2022 est déjà connu. Il s’agit de la rencontre entre Angers et Saint-Etienne, qui ne pourra pas avoir lieu en raison du trop grand nombre de cas de Covid dans l’effectif du SCO. La commission Covid a validé le report ce vendredi après midi.

« Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs d’Angers SCO testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour le match contre l’AS Saint-Etienne, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter le match Angers SCO / AS Saint-Etienne, comptant pour la 20ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévu le dimanche 9 janvier 2022 à 15h. La nouvelle date et l’horaire de la rencontre seront communiqués ultérieurement », a communiqué la LFP.