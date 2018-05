L1 : Ajaccio en barrages après un match sulfureux contre Le Havre

Dans : Ligue 1, Ligue 2, Ajaccio, Le Havre.

Scénario complètement hallucinant lors du match de play-off entre Le Havre et Ajaccio. Deux jours après le report du pré-barrage, à cause des incidents qui ont touché les joueurs du Havre lors de leur arrivée au Stade François-Coty d'Ajaccio, les deux équipes s'affrontaient enfin pour une place en barrages d'accession vers la Ligue 1. Et au terme d'un match très tendu terminé aux tirs au but, après une prolongation de folie marquée par quatre expulsions et deux buts, c'est l'ACA qui a validé son billet (2-2 ap, 5-3 tab) !

Alors que le score était de 1-1, Coutadeur lançait d'abord les hostilités en écopant du premier carton rouge (108e) pour une poussette sur l'arbitre Frank Schneider dans la surface corse. Mateta s'offrait ensuite un doublé en transformant le penalty (1-2 à la 110e)... avant d'être expulsé, pour avoir chambré le public de l'ACA, aux côtés de l'Ajaccien Sainati (115e) et du Havrais Bain (112e), auteurs de vilains gestes après le but havrais. L'affaire semblait pliée tant Ajaccio était abasourdi, mais Camara arrachait l'égalisation à la toute dernière seconde de jeu (2-2 à la 120+6e) !

Le match allait donc se jouer aux tirs au but. Et durant cette fameuse séance, le gardien corse Leca arrêtait le premier tir de Ferhat et envoyait son équipe au paradis avec Gimbert, qui marquait le penalty vainqueur (5-3 tab) après avoir inscrit le premier but de la rencontre (17e). Le troisième de L2 bat le quatrième, et affrontera donc Toulouse, le 18e de Ligue 1, lors des barrages, avec un match aller à Ajaccio le 23 mai, et un match retour au TFC dimanche prochain.