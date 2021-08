L1: 2 tribunes fermées après les incidents de Montpellier-OM

Dans : Ligue 1.

Dimanche soir, dans les dernières minutes du match de Ligue 1 entre Montpellier et Marseille, des supporters du MHSC ont lancé des projectifs sur des joueurs de l'OM. La commission de discipline de la LFP a décidé de prendre des mesures rapides.

Alors que l'on jouait la 88e minute de la très spectaculaire rencontre entre le MHSC et l'OM, dimanche à la Mosson pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, l'arbitre du match a renvoyé les 22 joueurs vers les vestiaires après que différents projectiles soient tombés sur la pelouse, mais également sur les footballeurs marseillais, Valentin Rongier étant blessé à la bouche. Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a mis le dossier en instruction, mais a tout de même pris des mesures immédiates. « Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline décide de placer le dossier en instruction et prononce une fermeture à titre conservatoire des tribunes Corbières et Etang-de-Thau du stade de la Mosson », a indiqué la LFP, qui annoncera dans les semaines qui viennent la sanction définitive contre le club héraultais. Dans cette affaire, deux supporters de Montpellier ont été interpellés et placés en garde à vue par la police et ils seront jugés ultérieurement.