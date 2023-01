L'OM version 2023, c'est du costaud !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Montpellier - OM 1-2

But pour Montpellier : Savanier (91e sp)

Buts pour l’OM : Tavares (47e), Esteve (61e) csc

L’OM a sorti le gros match pour tenir la victoire à Montpellier et conforter sa place sur le podium (1-2) malgré une fin de rencontre animée.

Dans un match bien maitrisé, l’OM prenait les devants logiquement après une première période équilibrée, avec un but du droit de Nuno Tavares (0-1, 47e). Bien partis, les Marseillais pensaient se mettre à l’abri avec la réalisation d’Esteve contre son camp (0-2, 61e). La fin de match devenait folle avec l’exclusion de Nuno Tavares pour un mauvais geste après une grosse faute. Le scénario passait dans le surréaliste avec un pénalty pour Montpellier sur une mauvaise sortie de Lopez. Savanier réduisait l’écart (1-2, 91e). Mais le score en restait là jusqu’au bout, permettant à l’OM de faire une nouvelle très bonne opération au classement. En effet, la formation d’Igor Tudor prend désormais la troisième place avec trois points d’avance sur Monaco, et colle surtout au RC Lens pour la deuxième place. Pour Montpellier, le réveil à Lorient n’aura pas duré longtemps, et la zone rouge ne s’éloigne pas.