L'OM gagne et fait encore plus peur au PSG !

23e journée de Ligue 1

Stade Gabriel Montpied

OM bat Clermont : 2 à 0

But : Alexis Sanchez (44e sp, 81e) pour l'OM

L'OM n'a pas raté l'occasion de reprendre du terrain sur le Paris Saint-Germain en s'imposant ce samedi soir à Clermont (0-2) grâce à un doublé d'Alexis Sanchez, auteur de neuf buts cette saison en Ligue 1.

Les joueurs de Tudor le savaient, la défaite du PSG à Monaco pouvait permettre de revenir à seulement 5 points de club de la capitale, et cela deux semaines avant de recroiser la route de Paris au Vélodrome. Mais surtout l'OM devait s'imposer afin de se donner de l'air par rapport à une formation de l'ASM de plus de plus pressante. Après un retard de 45 minutes lié à des incidents à l'extérieur du stade, Marseille semblait un peu fébrile. Et le club phocéen en était quitte pour une bonne frayeur après le but refusé par la VAR à Kyei (23e). Clermont tenait tête au dauphin du PSG, mais juste avant la pause, l'arbitre, encore une fois aidé par la vidéo, accordait un penalty à l'OM suite à une main involontaire, mais réelle, de Cham. Alexis Sanchez ne se faisait pas prier et donnait l'avantage aux siens (0-1, 44).

Alexis Sanchez carbure très fort avec l'OM

A la reprise, l'équipe de Tudor, ce dernier ayant procédé à trois changements, se faisait plus pressante, Clermont étant proche d'encaisser un deuxième sur une frappe de Kaboré détournée sur la transversale par Khaoui (49e). L'OM était bien installé dans le camp des locaux, et l'avantage pris en première période semblait suffisant, tant les joueurs de Gastien avaient de plus en plus de mal à faire la différence. Et à l'entame des dix dernières minutes, Alexis Sanchez, encore lui, doublant la mise en deux temps, sa reprise de la tête étant d'abord détournée sur la barre par le portier clermontois, avant que le Chilien finisse le travail (0-2, 81e). Le suspense était terminée, et l'Olympique de Marseille pouvait tranquillement assurer une précieuse victoire qui le ramène à 5 points du PSG et lui permet de compter deux longueurs d'avance sur Monaco et trois sur Lens, qui jouera dimanche soir à Lyon. La quête du titre de Champion de France n'est clairement plus un tabou du côté de Marseille.