L'OM annonce un incroyable début d'année 2022

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les prochaines journées de Ligue 1 s'annoncent bizarres, les forfaits devant probablement se multiplier avec la multiplication des cas de Covid. L'OM tire le signal d'alarme.

L’année 2022 reprend avec un week-end de Coupe de France à partir de dimanche. L’explosion des cas de Covid met toutefois un énorme coup de frein, même si la FFF tient la barre et assure encore et toujours que les matchs vont avoir lieu coûte que coûte. Cela s’annonce toutefois compliqué pour certains clubs, alors que la France bat des records de contamination et que la crainte principale est que les hôpitaux soit engorgés. Le variant Omicron, considéré comme plus contagieux, va peser sur les clubs en ce début d’année, et à l’OM comme ailleurs, on sait bien que cette situation va avoir son incidence sur le calendrier et les performances. Une gestion forcément uniquement de circonstance, et qui inquiète Jorge Sampaoli. Alors que le match de reprise sera face à la formation de National 3 de Chauvigny, la rencontre suivante face à Bordeaux est déjà remise en cause.

« Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison, avec de plus en plus de cas positifs en France et dans le monde. La diffusion est même plus rapide qu'au début de la pandémie, les chiffres ne feront que grimper. Ici, à l'OM, il y a pour l'instant deux cas seulement, deux joueurs qui seront forfaits pour le match à venir, dimanche. Tout le reste du groupe est disponible, mais il faudra être très prudent, le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines », a prévenu l’entraineur de l’OM, dont le service médical n’a pas voulu donner les identités des joueurs touchés par le Covid, secret médical oblige. En tout cas, comme la plupart des clubs, l’OM ne sera pas au complet pour la reprise, et les différents forfaits risquent de créer de gros déséquilibres dans chaque équipe. La capacité d’adaptation pourrait être décisive tant que la vague de Covid touchera aussi fortement la France et l’Europe.