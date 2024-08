L’OL roi du mercato, le PSG s'incline

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Depuis le début du mercato, l’OL, l’OM et le PSG ont été actifs au niveau des achats. En cet été 2024, l’Olympique Lyonnais est pour le moment la formation française ayant le plus acheté, devant le Paris Saint-Germain.

A trois semaines de la fin du mercato et à quelques jours de la reprise de la Ligue 1, c’est déjà l’heure de dresser quelques bilans. Si l’Olympique de Marseille a sans doute été le club le plus actif au niveau des départs comme des arrivées, il n’est pas celui qui a le plus dépensé. D’après les données fournies par l’Equipe, l’OM est la quatrième équipe de l’élite à avoir le plus acheté (58,5 millions d’euros au total), juste derrière l’AS Monaco (59 millions d’euros). Les deux formations du sud-est ont déjà frappé des jolis coups. Pour l’OM, on peut noter Pierre-Emile Höjbjerg, Mason Greenwood et Elye Wahi. En ce qui concerne les Monégasques, Lamine Camara ou encore Christian Mawissa vont sûrement apporter une plus value sportive au club de la Principauté. Aux deux premières places, deux mastodontes du football français sont au coude à coude et sont les seules équipes françaises à avoir dépensé plus de 100 millions cet été.

L’OL plus dépensier que le PSG dans le mercato 2024

Le top des clubs de Ligue 1 qui ont le plus dépensé sur le marché des transferts cet été ! 🇫🇷 💸



OL : 135M€

PSG : 120M€

Monaco : 60M€

OM : 60M€

Stade Rennais : 43M€

LOSC : 13M€

ASSE : 12M€

Strasbourg : 12M€

Nantes : 10M€

Nice : 9M€

Lens : 8,5M€

Toulouse : 4,5M€… pic.twitter.com/k9UNnV4jXV — Footballogue (@Footballogue) August 13, 2024

L’Olympique Lyonnais de John Textor a recruté Moussa Niakhaté contre 31 millions d’euros, Georges Mikautadze 18 millions et a également levé les options d’achat de Saïd Benrahma et Orel Mangala, ce qui fait un total de 134 millions de dépenses, devant le Paris Saint-Germain qui n’a lui recruté que trois joueurs (Safonov, João Neves et Pacho), mais qui atteint malgré tout 119 millions d’achats depuis le mois de juin. Des résultats qui contrastent avec les ventes, puisque les deux clubs ne sont pour l’instant pas parvenus à équilibrer leurs finances. Les Rhodaniens ne comptent à leur actif qu’une seule vente significative cet été en la personne de Jake O’Brien qui a rejoint Everton contre un peu moins de 20 millions d’euros. Quant à Paris, le club de la capitale n’a pas réalisé de grosse affaire non plus, se séparant du meilleur de son histoire Kylian Mbappé gratuitement et se séparant définitivement de Hugo Ekitike transféré à Francfort pour 15 millions d’euros. Il reste deux semaines à ces deux clubs pour enregistrer quelques coups intéressants dans le rayon des départs afin de rééquilibrer un minimum leurs comptes.