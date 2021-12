L'OL plombé par ses errements défensifs à Bordeaux

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

17e journée de Ligue 1 :

Matmut Atlantique.

Girondins de Bordeaux - Olympique Lyonnais : 2-2.

Buts : Oudin (36e), Elis (58e) pour Bordeaux ; Denayer (30e), Thiago Mendes (41e) pour Lyon.

Dans ce match de la peur entre deux équipes en difficulté, l’Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux n’ont pas réussi à se départager (2-2).

Quatre jours après sa terrible désillusion contre Reims au Groupama Stadium, le club rhodanien comptait bien se racheter du côté de Bordeaux. Ce qui allait être le cas en première période, sous l’influence du changement tactique de Peter Bosz et le passage à trois défenseurs centraux. Puisqu’après un début de match équilibré, avec un arrêt de Lopes (9e) et des occasions de Paqueta (10e) et Gusto (19e), Denayer ouvrait la marque de la tête sur un corner de Shaqiri (0-1 à la 30e). Un avantage de courte durée, vu qu’Oudin égalisait rapidement en trompant Lopes d’un tacle à bout portant (1-1 à la 36e). Sauf que juste avant la pause, Thiago Mendes permettait à Lyon de virer en tête à la mi-temps avec une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface (2-1 à la 41e). Pour la deuxième fois, l’OL pensait avoir fait le plus dur, mais Elis profitait d’une nouvelle largesse défensive de Lyon pour remettre les compteurs à zéro sur un contre fatal (2-2 à la 58e). Une réalisation qui scellait le sort de cette affiche du dimanche soir, malgré des opportunités de Paqueta (85e) ou Niang (93e) dans une fin de match marquée par l'héroïsme de Lopes.



Avec ce résultat nul, l’OL ne profite pas pleinement des faux pas de l’OM et de Nice dans la course au podium. Puisqu’avec 23 points en 16 matchs, Lyon est toujours 12e du championnat, à quatre unités du Top 5. De son côté, l’équipe de Vladimir Petkovic profite de ce point supplémentaire pour laisser la place de barragiste à Clermont.